Nadie se hace cargo del concurso hípico de saltos de León en San Juan

Nadie quiere hacerse cargo. Al menos no por el precio que el Ayuntamiento de León pone como pago para la organización del evento. Ahora, con apenas un mes y medio por delante, el consistorio de la capital leonesa tendrá que intentar hacer un negociado, con invitación a tres empresas sin salirse del tipo máximo de licitación, para no quedarse sin el concurso de saltos, como le sucedió entre 2019 y 2022, que de manera tradicional se desarrolla en las fiestas de San Juan y San Pedro, en el hípico del paseo del Parque.

El primer intento se ha saldado sin propuestas. El plazo se cerró con el concurso desierto, después de que el Ayuntamiento de León fijara como máximo el pago de 15.000 euros anuales, por un periodo de dos años con opción a dos prórrogas, por la «coordinación, gestión, difusión y control deportivo de la prueba, así como el servicio de atención a los participantes, público y autoridades». Ninguna empresa ha ofertado por encima de esta cantidad, aunque ahora servirá con que llegue una que lo iguale para que pueda adjudicarse de manera directa y se salve la cita.

El concurso plantea además como novedad un segundo lote. Al margen de San Juan y San Pedro, cuando se reservan los días 19, 20 y 21 de junio para las pruebas, el Ayuntamiento de León pretende lograr que también haya otro evento en San Froilán. En este empeño, los responsables municipales, como respuesta a la petición efectuada por el grupo municipal de UPL, había marcado la disponibilidad del 2, 3 y 4 de octubre para otro concurso de saltos, aunque con un precio más bajo: apenas 6.000 euros anuales, con el mismo plazo de duración. Pero tampoco ha habido interesados en reclamar el servicio por la cantidad ofrecida.

Las condiciones en ambos casos se repiten. La empresa que se haga cargo, si el Ayuntamiento de León encuentra una, recibirá el pago municipal por la organización del concurso de saltos, que incluye una serie de condiciones detalladas en los pliegos. Como complemento, según se reseña en el informe, la sociedad podrá captar «patrocinios y colaboraciones de instituciones, tanto públicas como privadas, con la comunicación previa y la conformidad» del consistorio. Pero, ni aun así, por el momento, parece que haya a quien le interese.