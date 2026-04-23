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La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este viernes el aviso amarillo por lluvias y tormentas en la provincia de León, que afectará tanto a la Cordillera Cantábrica de León como a las zonas llanas de la provincia, ante la previsión de precipitaciones que podrían ser localmente intensas.

El aviso amarillo, el de menor riesgo, indica que las lluvias y tormentas no afectan a la seguridad de las personas, pero sí a la hora de hacer alguna actividad concreta.

Según la predicción de la Aemet, durante la jornada predominarán los cielos nubosos, con presencia de nubes medias y altas y abundante nubosidad de evolución, que dará lugar a lluvias y chubascos acompañados de tormenta. No se descarta que estos episodios sean localmente fuertes, especialmente en las zonas bajo aviso.

Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero o moderado ascenso, mientras que las máximas descenderán respecto a días anteriores. En León y Astorga se esperan valores entre los 10 y 21 grados, en Ponferrada entre 12 y 22 grados, y en Villablino entre 8 y 21.

El viento será variable, con rachas más intensas asociadas a las tormentas, por lo que se recomienda extremar la precaución, especialmente en desplazamientos y actividades al aire libre.