Asturias pide amparo a Europa para tumbar el peaje en 10 ó 15 meses

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Gobierno del Principado solicitará a la Comisión Europea que agilice el procedimiento de infracción abierto por la prórroga del peaje de la autopista AP-66, entre Asturias y León, y que «cuanto antes» se convierta en una demanda para que los tribunales europeos puedan dictar su supresión. La Voz de Asturias destaca que la «Alianza por las Infraestructuras que Asturias Necesita», que suma al ejecutivo, pide por unanimidad pedir amparo a la CE para que agilice estos trámites de cara a la eliminación del peaje de la principal vía de comunicación del Principado con León. El Gobierno asturiano enviará una comunicación al vicepresidente ejecutivo de CE Stéphane Séjourné, que instruye el procedimiento sancionador hacia España para que agilice al máximo ese proceso y que «cuanto antes» sea demanda al Tribunal de Justicia de Europa. El consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, explicó que el procedimiento judicial europeo «permitiría agilizar más» la resolución de este asunto, de forma que se podría conseguir la eliminación del peaje en un plazo de entre «diez y quince meses». El Gobierno asturiano interpondrá recurre al Supremo sobre esta cuestión ante la negativa del Gobierno central a revisar la prórroga del canon en 29 años, hasta 2050, cuya resolución se podría prolongar entre «uno y cuatro años», informa Efe.