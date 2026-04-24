Trobajo urge al Gobierno a acabar con la brecha del tren

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

"Seguimos denunciando la inacción de ADIF con respecto al Soterramiento de las Vías del tren. Su paso por Trobajo del Camino.

Instamos al Ministro de transporte Óscar Puente a que retome el Proyecto de Soterramiento del año 2004, que fue aprobado y publicado", recuerdan los miembros de la plataforma por el soterramiento del tren en Trobajo en este último viernes de abril, que es de protesta institucional. "Ya está bien del abuso de ADIF en el municipio de San Andrés. Tienen que retirar la plataforma azul que instalaron sin la autorización de Patrimonio. Ha llegado el momento de que el Ministro Óscar Puente escuche las demandas de los vecinos del municipio de San Andrés. Seguiremos con las protestas y las movilizaciones", advierte la plataforma de Trobajo.