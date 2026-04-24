La orilla del Bernesga se convierte en otro vertedero para la ciudad de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La vereda que discurre por la orilla del río Bernesga es amplia y larga. Lo que se pretende que sea una zona de paseo para los vecinos de la capital leonesa se ha convertido también, en algunos tramos más recónditos, en un vertedero en toda regla. Los que pasean lo saben. Justo en frente de la estación depuradora hay vertidos de todo tipo, desde escombros de obras a latas de refrescos. Plásticos y basuras se cuelan en la zona verde sin que nadie actúe.

Los que se acercan hasta allí apuntan que antes de llegar «ya se nota hasta el olor» a suciedad de ese tramo, que es ya un sendero de tierra en el cruce entre el paseo y el camino de Linares. Los paseantes alertan de que esa situación de vertidos incontrolados son, además de un foco de suciedad, «un riesgo ambiental para el río» y lamentan que a pesar del estado en el que se encuentra este paraje natural «nadie se hace cargo de este problema, mientras el Bernesga sigue llenándose de basura».

De los árboles cuelgan trozos de tela y plástico, la orilla se ha convertido en algunos tramos en un lodazal en el que se ven los restos flotando de toallitas higiénicas; un poco más allá de la ribera, a escasos metros, azulejos rotos y ladrillos salpican el verde, que con falsa suerte, en algunos casos, permanecen amontonados, como algunas bolsas repletas de residuos esperando a ser arrastradas por el agua. Un verdadero despropósito para la naturaleza.