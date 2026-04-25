Los tanques del Maca se pasean por España en tren

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

La veintena del popular TOA (Transporte Oruga Acorazado), vehículos Vamtac, obuses ATP M-109 y obuses remolcados 155/52 del Mando de Artillería de Campaña ya han regresado a la base Conde de Gazola. El material del Maca, con su cuartel general en la base del Ejército de Tierra de Ferral de Bernesga, ha participado durante más de una semana en el Ejercicio Gazola 26 en el Campo de Maniobras de San Gregorio (Zaragoza), donde los militares leoneses han puesto a prueba la artillería en unas complejas maniobras para poner a punto la capacidad de las diferentes unidades de este mando, repartidas en diferentes bases.

Por primera vez en estas maniobras, que se realizan todos los años en San Gregorio, el material militar se ha subido al tren, tanto para la ida (de León a Zaragoza) como para la vuelta, desde la ciudad maña hasta León. Un largo convoy ferroviario ha recorrido cortando la península de este a oeste para trasladar los vehículos de combate y transporte con los que cuenta la artillería española.

ahorro de costes

En Gazola 26 han participado las unidades del Maca, coordinadas por el Puesto de Mando de Artillería de División para maniobras tácticas tipo Gamma, es decir, una instrucción muy intensa para adiestrar a los militares y a sus unidades con el objetivo de combinar y coordinar sus capacidades operativas. En estos ejercicios se simulan complejos combates de forma realista para completar la instrucción de los soldados del Ejército de Tierra. Una cita anual en el campo de maniobras maño, el más grande del Ejército a nivel nacional.

El Ejército de Tierra ha sorteado el alto coste del combustible subiéndose al tren y aprovechando las vacantes que existen en el transporte de mercancías ferroviarias para trasladar el material militar desde León hasta Zaragoza para el Gazola 26. Una forma de abaratar los costes y desplazar el material que participa en las maniobras, que tradicionalmente se había llevado en camiones con góndola, una compleja infraestructura por carretera.

de burgos a cádiz

El Maca realiza anualmente un completo ejercicio de maniobras en el campo de San Gregorio, en Zaragoza, donde pone a prueba la capacidad , que en los últimos años se ha incrementado y actualizado gracias a las inversiones en Defensa. Junto con el personal del Cuartel General, acuden a este ejercicio los tres regimientos que lo integran: el Regimiento de Artillería de Campaña, 11 con sede en Burgos y en León, el Regimiento de Artillería Lanzacohetes de Campaña, 62, que tiene su base de operaciones en el acuartelamiento de Santocildes, en Astorga, y también el Regimiento de Artillería de Costa, 4, cuyo cuartel se encuentra en San Fernando y Tarifa, en la provincia de Cádiz.