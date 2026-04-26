Diario de León

El martes se abre el plazo para solicitar los campamentos de El Coto Escolar

Actividades en el coto escolar, en una imagen de archivo.

Actividades en el coto escolar, en una imagen de archivo.Jesus F. Salvadores

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Redacción
León

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El martes se abre el plazo de inscripción, a través de la web de Deportes del Ayuntamiento de León, para los Campamentos de Verano del Coto Escolar de julio y agosto. El Programa de Verano 2026 ofertará dos campamentos, el ‘Pequecoto’ y el ‘Albergue’, con turnos semanales de lunes a viernes durante los meses de julio y agosto, así como la primera semana de septiembre.

El primero de ellos —el ‘Pequecoto’— se realizará en modalidad diurna y estará dirigido a niños y niñas nacidos entre los años 2017 y 2020, ambos incluidos. La entrada para esta actividad será de 7.50 a 10.00 horas (desayuno a las 8.45 horas) y la salida estará fijada entre las 14.15 y las 15.00 horas.

El precio será de 90 euros de cuota fija por turno, que incluye desayuno, comida y actividades dirigidas, y un mismo niño podrá optar como máximo a dos turnos.

Por otro lado, la modalidad de ‘Albergue’ incluirá la pernoctación para niños y niñas nacidos entre 2012 y 2018, ambos incluidos. En este caso, la entrada se realizará de lunes de 9.30 a 10.00 horas y la salida el viernes de 19.45 a 20.00 horas, y el precio será de 150 euros para los empadronados en el municipio de León y de 180 euros para los no empadronados. La tasa incluirá alojamiento, pensión completa y actividades dirigidas. Asimismo, habrá un descuento del 20% para familias numerosas.

En cuanto a las inscripciones, el plazo se abrirá el martes 28 de abril a las 9.00 horas para la modalidad de ‘Albergue’ y el jueves 30 de abril, también a las 9.00 horas, para el ‘Pequecoto’.

La reserva de plaza se deberá realizar únicamente de manera online a través de la página web de Deportes del Ayuntamiento de León, en la que los niños deberán estar inscritos previamente a la fecha de inicio del plazo de inscripción. En total habrá diez turnos semanales.

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