El martes se abre el plazo para solicitar los campamentos de El Coto Escolar

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El martes se abre el plazo de inscripción, a través de la web de Deportes del Ayuntamiento de León, para los Campamentos de Verano del Coto Escolar de julio y agosto. El Programa de Verano 2026 ofertará dos campamentos, el ‘Pequecoto’ y el ‘Albergue’, con turnos semanales de lunes a viernes durante los meses de julio y agosto, así como la primera semana de septiembre.

El primero de ellos —el ‘Pequecoto’— se realizará en modalidad diurna y estará dirigido a niños y niñas nacidos entre los años 2017 y 2020, ambos incluidos. La entrada para esta actividad será de 7.50 a 10.00 horas (desayuno a las 8.45 horas) y la salida estará fijada entre las 14.15 y las 15.00 horas.

El precio será de 90 euros de cuota fija por turno, que incluye desayuno, comida y actividades dirigidas, y un mismo niño podrá optar como máximo a dos turnos.

Por otro lado, la modalidad de ‘Albergue’ incluirá la pernoctación para niños y niñas nacidos entre 2012 y 2018, ambos incluidos. En este caso, la entrada se realizará de lunes de 9.30 a 10.00 horas y la salida el viernes de 19.45 a 20.00 horas, y el precio será de 150 euros para los empadronados en el municipio de León y de 180 euros para los no empadronados. La tasa incluirá alojamiento, pensión completa y actividades dirigidas. Asimismo, habrá un descuento del 20% para familias numerosas.

En cuanto a las inscripciones, el plazo se abrirá el martes 28 de abril a las 9.00 horas para la modalidad de ‘Albergue’ y el jueves 30 de abril, también a las 9.00 horas, para el ‘Pequecoto’.

La reserva de plaza se deberá realizar únicamente de manera online a través de la página web de Deportes del Ayuntamiento de León, en la que los niños deberán estar inscritos previamente a la fecha de inicio del plazo de inscripción. En total habrá diez turnos semanales.