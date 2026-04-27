Más de 6.000 alumnos de Primaria y la ESO se enfrentan a la reválida

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Más de 6.000 alumnos de cuarto de Primara y de segundo de la ESO se enfrentan desde hoy a las pruebas de diagnóstico para las competencias en comunicación lingüística en español e inglés y en matemáticas adquiridas por el alumnado. Una evaluación que tendrá carácter «informativo, formativo y orientador», según explican desde las Junta, para los centros, el profesorado, el alumnado y sus familias y el conjunto de la comunidad educativa. Los exámenes se alargarán hasta el miércoles.

Se trata de una reválida o prueba de carácter censal, por lo que participarán todos los centros educativos y todo el alumnado matriculado en cuarto de Primaria y segundo de la ESO, es decir, en el primero de los casos alumnos de entre 9 y 10 años, y ya en Secundaria entre 13 y 14. En la provincia leonesa los más de 6.000 alumnos se reparten en grupos similares en ambos cursos, aunque con mayor presencia de los de secundaria.

Las preguntas o ítems formulados serán elaborados por un equipo de expertos en la competencia que se evalúa y en la etapa educativa a la que se dirige la prueba. De cara a garantizar la objetividad de los ejercicios, se considera conveniente que la aplicación y la corrección corra a cargo de profesorado que imparta docencia en Primaria y Secundaria que no dé clase directa al alumnado evaluado.

Educación señaló que, a partir del análisis de los resultados de la evaluación de diagnóstico, las administraciones educativas promoverán que los centros elaboren propuestas de actuación que contribuyan a que el alumnado alcance las competencias establecidas, permitan adoptar planes de mejora de la calidad y la equidad de la educación y orienten la práctica docente.

Los equipos directivos de los centros educativos podrán descargar en octubre de 2026 los informes de centro a través de la plataforma Sharepoint, un documento que contendrá el informe individualizado del alumnado cuyas pruebas hayan sido corregidas. Este informe indicará su puntuación en la prueba, así como su nivel de rendimiento y contendrá la descripción de las competencias asociadas a cada uno de los niveles de rendimiento.