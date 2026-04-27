Inestabilidad primaveral en León: chubascos y tormentas marcarán el cierre de abril según la Aemet

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

León comienza esta última semana de abril bajo el signo de la variabilidad meteorológica. Según las últimas predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la provincia se enfrenta a un escenario de inestabilidad marcado por la nubosidad de evolución diurna. Aunque los cielos han despertado despejados en gran parte de la capital, se espera que el desarrollo de nubes a lo largo del día desemboque en chubascos débiles o moderados, que podrían adquirir un carácter tormentoso especialmente en las zonas de montaña y en el tercio norte provincial.

La situación es especialmente relevante en la vertiente de la Cordillera Cantábrica y en la comarca de El Bierzo, donde no se descarta que las precipitaciones sean localmente fuertes. Los expertos de la AEMET advierten de que estas tormentas vendrán acompañadas de vientos flojos de componente norte y noreste, aunque con rachas algo más intensas en las áreas donde descarguen las nubes de evolución. Además, la presencia de bancos de niebla matinales en los valles del interior ha condicionado las primeras horas de la jornada, una tendencia que podría repetirse en los próximos días.En el apartado térmico, los leoneses notarán un ligero alivio en el calor de las horas centrales del día.

Las temperaturas máximas experimentarán un descenso moderado, situándose en el entorno de los 24 grados en la ciudad de León y rozando los 25 en Ponferrada. Por su parte, las mínimas apenas sufrirán variaciones significativas, manteniéndose alrededor de los 9 y 11 grados respectivamente, lo que garantiza noches frescas pero propias de la estación primaveral.

De cara al martes y al resto de la semana, los modelos meteorológicos dibujan un escenario de continuidad. Se prevé que la atmósfera siga inestable, con una probabilidad alta de que los paraguas sigan siendo necesarios durante las tardes. Esta alternancia entre claros y tormentas vespertinas será la tónica dominante en una semana donde el tiempo recordará su faceta más cambiante antes de dar la bienvenida al mes de mayo.