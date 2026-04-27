Ya hay fecha para el próximo curso para Infantil y Primaria y otra en ESO, Bachillerato y FP en León

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La Consejería de Educación ha propuesto hoy a los sindicatos que forman parte de la Mesa Sectorial --ANPE, CCOO, CSIF, Stecyl-i y UGT-- un borrador del calendario escolar para el curso 2026-2027 que refleja que el inicio lectivo en Educación Infantil, Primaria y Especial será el miércoles 9 de septiembre; mientras que para Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato y Ciclos Formativos de FP establece el 15 de septiembre.

Según han informado a Europa Press fuentes de la negociación, las vacaciones de Navidad comenzarán el miércoles 22 de diciembre y se prolongarán hasta el viernes 8 de enero. Además, el último día lectivo antes de Semana Santa es el 19 de marzo, viernes, mientras que las clases comenzarán el 31 de marzo.

Además, el texto propone como días festivos el 12 de octubre, el 2 de noviembre y el 7 y 8 de diciembre, a lo que hay que añadir los establecidos en el calendario laboral de la Comunidad y los dos días correspondientes a las fiestas de carácter local acordados para cada municipio y se publiquen en los boletines oficiales de las diferentes provincias.

Por último, el final de curso se realizará de forma escalonada. Los primeros en acabar serán los de segundo curso de Bachillerato, el 21 de mayo. El 17 de junio acabarán las clases en el primer curso de Bachillerato y Formación Profesional; mientras que para el resto de las etapas educativas --Infantil, Primaria, Secundaria y Especial-- lo hará el 24 de junio.