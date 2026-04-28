Condenadas las administraciones por la muerte de una joven de León en la playa de Las Catedrales

La familia de Irene Baladrón Zorita, una joven de origen leonés fallecida en la Semana Santa de 2018 cuando paseaba por la playa de Las Catedrales en Ribadeo, deberá de ser indemnizada por el Estado, la Xunta de Galicia y el Concello de la localidad lucense en la que ocurrieron los hechos.

La sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, aprecia responsabilidad de las tres administraciones en la muerte de la víctima, nacida en Valladolid pero con ancestros leoneses. Se acumulaban aquellos días episodios de borrasca y se produjeron dos desprendimientos sin que se adoptara la decisión de cerrar el acceso, controlado por una empresa externa.

La Audiencia Nacional aprecia la culpa de la víctima, "que accedió al lugar porque vio que otras muchas personas lo hacían, a la vista del personal encargado del control del paraje” pero esta circunstancia no desplaza “totalmente la responsabilidad de las Administraciones públicas” a las que se condena a indemnizar por el 40 % del daño causado, dado que la indemnización reclamada por la familia ascendía a 182.194 euros.

Había señalización "que advertía específicamente de desprendimientos", pero desde el punto de vista de los magistrados "era escasa” aunque es cierto que se reforzó después del accidente.

Por eso la familia leonesa de la fallecida recibirá 29.800 euros de la Administración General del Estado, 28.700 para la Xunta de Galicia y 6.300 para Ribadeo.