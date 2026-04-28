La ULE oferta una treintena de cursos de verano

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

La Universidad de León desarrollará durante los meses de junio, julio y agosto un total de 29 Cursos de Verano que abordarán cuestiones como el patrimonio, la historia, la ciencia, la tecnología, la creación artística, los retos sociales o temas más específicos, como la reina Urraca I, el legado de Antonio Gaudí o los eclipses.

Estos cursos se desarrollarán mayoritariamente en León, con un total de 18, que se impartirán en el Campus de Vegazana, la Fundación Sierra Pambley, el Instituto Confucio, el Museo Casa Botines Gaudí, el Palacio del Conde Luna, el Teatro El Albéitar y el restaurante Cocinandos. No obstante, también habrá formaciones en Ponferrada, Astorga, Cistierna, La Bañeza, Pola de Gordón, Velilla de la Reina, Villadangos del Páramo y Villafranca del Bierzo.

La rectora de la ULE, Nuria González, presentó hoy la programación de los Cursos de Verano 2026 junto a la vicerrectora de Inclusión, Igualdad y Proyección Social, Raquel Domínguez, y el director del área de Extensión Universitaria, Raúl Barba, y afirmó que el programa “se reafirma año tras año” con el compromiso de “sacar la universidad al medio rural y al territorio más lejano de las grandes ciudades”, al entender que “el conocimiento no se puede quedar en cuatro paredes, sino que debe moverse, dialogar y viajar y estar en contacto real con la sociedad”.

Así, los Cursos de Verano de la ULE pretenden “llevar la ciencia, el arte, la cultura y el pensamiento a cada rincón de la provincia para generar oportunidades y dinamizar la vida social y cultural de los municipios”, en los que, además, la temática “intenta responder a sus demandas para que el curso se ajuste a su ciudadanía”.

Todo ello se hace, tal y como remarcó la rectora, gracias al apoyo de las entidades que colaboran y los ayuntamientos, que “hacen posible una red de conocimiento estival año tras año” mediante la que “se aprovechan los recursos ULE en un periodo sin actividad reglada para no detenerse y seguir formando, compartiendo y expandiendo el conocimiento a lo largo del territorio”. Por ello, se mostró convencida de que la nueva edición de los Cursos de Verano “volverá a ser un éxito y una oportunidad para construir una universidad más abierta, más cercana y más útil para la sociedad”.

“Cada vez más importante contar con espacios de encuentro, reflexión y diálogo en los que intercambiar opiniones, aprender y escuchar de la voz de los expertos con el sosiego que da la temporada estival”, resaltó la vicerrectora de Inclusión, Igualdad y Proyección Social, Raquel Domínguez, quien detalló que, para garantizar que esos espacios sean una realidad y lleguen a toda la provincia, la estrategia está asentada sobre tres pilares, como son “la extensión universitaria, el compromiso de la comunidad, y la colaboración con alianzas y organización humana, organizativa y logística por parte de entidades, ayuntamientos e instituciones de referencia”.

Respecto al primero de estos pilares, la extensión universitaria, Raquel Domínguez dejó claro que “el conocimiento no puede quedarse encerrado en los Campus, sino acercarse a toda la sociedad”, por lo que los cursos “se conciben como un puente que conecta directamente con la provincia y los intereses de su gente en una apuesta por descentralizar el conocimiento”.

Oferta formativa

Por su parte, el director del área de Extensión Universitaria, Raúl Barba, explicó que la oferta formativa recoge “una gran cantidad de cursos con variedad de contenidos y temáticas”, entre los que se encuentran “cursos con temas genéricos, cursos específicos y cursos relacionados con efemérides o acontecimientos relevantes tanto a nivel local, como nacional o mundial y que tienen a León como lugar clave, por lo que buscan ser un espacio perfecto para entender la importancia de dichos acontecimientos”.

En esta línea de dar a conocer el valor de León, se ofertarán cursos sobre la historia y cultura leonesa que acercarán asistentes a conocer la riqueza y singularidad de la provincia, pero también habrá otros con temáticas más genéricas que permitirán a los participantes, por ejemplo, aprender a elaborar guiones de cine, cuidad la voz o elaborar y recitar poesía.

En definitiva, la oferta de los Cursos de Verano de la ULE “busca dar respuesta a las inquietudes reales de la gente”, al tiempo que “refuerza la idea de que los cursos de verano tienen como objetivo ser un foro abierto de discusión y de encuentro que suponga una transferencia de conocimiento”.

Además, los cursos serán teórico prácticos, de forma que “entremezclan momentos de exposición y debate con otros de acción en los que se podrán desarrollar prácticas o acercarse a lugares estratégicos”. También tienen un carácter “abierto a la sociedad”, para lo que alguno de ellos ofrecerá “actividades abiertas a todo el público de forma gratuita, como conciertos, charlas o visitas guiadas”.

La programación completa de los Cursos de Verano de 2026 de la Universidad de León está disponible en la página web cursosdeverano.unileon.es, donde los interesados podrán acceder a la información detallada, sí como a los contenidos, programas, fechas y a la Plataforma de Extensión Universitaria, donde podrán formalizar sus inscripciones a partir de hoy.