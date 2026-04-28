El magistrado leonés Jesús María Barrientos Pacho recibe en Barcelona el primer galardón Fernando III El Santo

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El Centro Castellano y Leonés de Cataluña decidió conceder al magistrado leonés Jesús María Barrientos Pacho, expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el galardón Fernando III El Santo, en su primera edición, con motivo de la celebración del Día de la Comunidad de Castilla y León en Cataluña.

Desde el centro explicaron que Barrientos tuvo “una destacada actuación”, en unos momentos social y políticamente “convulsos” en Cataluña, “para garantizar el orden constitucional y la paz social”.

El galardonado agradeció el premio que le fue entregado en el transcurso de un acto celebrado en Barcelona, donde recordó “la contribución de la mujer a la unión dinástica, ya que para que gobernase Fernando III, tuvieron que renunciar a sus derechos dinásticos su madre Berenguela, por parte de Castilla y la primera esposa de su padre, Teresa de Portugal, que lo hizo en nombre de sus dos hijas, por parte del Reino de León. Además, señaló algunas vivencias personales que le supusieron los acontecimientos del ‘procés’.

El primer galardón Fernando III El Santo busca reconocer la trayectoria de personas o entidades, con raíces en Castilla y León que hayan logrado un destacado renombre fuera de la Comunidad. El Centro Castellano y Leonés de Cataluña designó con el nombre de Fernando III El Santo a este reconocimiento por ser quien unió los reinos de León y de Castilla en 1230.