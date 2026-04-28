León se convierte en el epicentro de las tormentas con casi 900 rayos en una sola jornada

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La provincia de León ha sido la zona más castigada por la intensa actividad eléctrica que recorre estos días la comunidad autónoma. Según los últimos datos facilitados por la AEMET, las condiciones de inestabilidad atmosférica han descargado con especial fuerza sobre el territorio leonés, dejando un balance de 891 rayos en apenas 24 horas.

Esta cifra sitúa a León a la cabeza de la comunidad en cuanto a severidad de las tormentas. Las descargas, clasificadas como "nube a tierra", se concentraron especialmente durante la tarde y noche de ayer, provocando situaciones de riesgo y obligando a los servicios de emergencia a extremar la precaución ante posibles incendios forestales o cortes puntuales de suministro.

Los expertos advierten que la situación de inestabilidad no ha terminado. La formación de núcleos tormentosos seguirá siendo una constante en las próximas horas, alimentada por el aire frío en las capas altas de la atmósfera. Se espera que las zonas de montaña vuelvan a ser las más sensibles a estos fenómenos, aunque no se descartan chubascos intensos en la capital y el resto de la meseta.

Desde Protección Civil se recomienda a la población evitar zonas abiertas durante los picos de actividad eléctrica y mantenerse informados a través de los canales oficiales, ya que la alerta por tormentas se mantiene activa ante la probabilidad de que se repitan episodios similares a los vividos ayer.