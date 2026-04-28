Alerta en León: hasta 20 litros por hora y posible granizo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La provincia de León se encuentra este martes bajo aviso amarillo por lluvias y tormentas, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La alerta, de nivel bajo, estará activa entre las 15:00 y las 22:00 horas y afectará especialmente a la Cordillera Cantábrica, la comarca de El Bierzo y otras zonas de la provincia.

Se esperan precipitaciones que podrían acumular entre 15 y 20 litros por metro cuadrado en una hora, acompañadas de tormentas con rachas fuertes o muy fuertes de viento y posible granizo.

Nueve comunidades autónomas han activado este martes avisos amarillos por fenómenos tormentosos, entre ellas Castilla y León, donde seis provincias (Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca y Zamora) permanecen en alerta, con León incluida de forma destacada. En el caso de León, los avisos cubren tanto áreas montañosas como la zona baja.

En Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco (Álava), La Rioja, Extremadura, Castilla-La Mancha (Ciudad Real y Toledo) y partes de Andalucía (Almería, Granada y Jaén) también se han activado alertas similares por lluvias intensas, tormentas, viento y granizo ocasional.

La Aemet precisa que el aviso amarillo indica un peligro bajo para la población en general, aunque sí puede afectar a determinadas actividades al aire libre, como la agricultura, la ganadería o eventos deportivos. Se recomienda precaución ante la posibilidad de tormentas localmente intensas durante la tarde y primeras horas de la noche. Según las previsiones disponibles, en la capital leonesa se espera una jornada con temperaturas máximas alrededor de los 20-22 °C y mínimas cercanas a los 10-11 °C, con ambiente fresco y predominio de la inestabilidad en la segunda mitad del día.