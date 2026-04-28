El pulso médico al Gobierno central desafía a la lluvia en León

Los médicos desafiaron ayer no sólo al Gobierno central, sino al aguacero y coronaron el segundo día de paro con una manifestación por las calles leonesas a la que se sumaron un centenar de facultativos pese al mal tiempo.

El presidente del Colegio Oficial de Médicos de León y del sindicato Cesm, José Luis Díaz Villarig, reconoce en esta tercera semana de huelga intermitente desde que comenzaron las potrestas en febrero que, «los índices de participación no son los idóneos, porque con la situación que tiene el colectivo médico deberían ir a la huelga el 100%, les animo». Valoró, no obstante, que León es el sitio más activo de toda la comunidad e instó a que los médicos «podamos decidir nuestro futuro y nuestro presente, no estar en un ámbito donde deciden otras profesiones o circunstancias ajenas a nosotros, que somos el eje fundamental del sistema sanitaria y sin médico no habría sistema tal cual lo entendemos».

La plataforma Médicos Unidos por sus Derechos (MUD) ve «positivo» que León encabece la huelga en CyL con un 27,5% de seguimiento el lunes y un 23% ayer. Esa resiliencia se traduce en un impacto directo sobre la actividad asistencial, donde el paro convocado por los sindicatos médicos a nivel nacional contra el nuevo Estatuto Marco ha obligado a suspender 1.387 consultas de medicina familiar y pediatría en la Atención Primaria leonesa, la cifra más alta de todas las áreas de salud de la Junta, a las que habría que sumar las 168 registradas en El Bierzo, además de decenas de consultas externas en el Hospital, pruebas diagnósticas y operaciones, que se reprogramarán.

En el conjunto de CyL se suspendieron 230 intervenciones quirúrgicas, 410 pruebas diagnósticas y más de 3.500 consultas externas.

Las cifras de participación refuerzan el papel protagonista de León en este conflicto, al situarse a la cabeza del seguimiento en la comunidad, cuya media se situó en el 16% según los datos oficiales de Sacyl. La provincia leonesa despuntó con un respaldo mucho mayor, con 270 facultativos en huelga, una cifra que contrasta con el seguimiento más tímido de otras provincias como Ávila o Zamora, que apenas rozaron el 7,5%.

Villarig insistió en que «creemos y nos merecemos, no prebendas de ningún tipo, pero sí que podamos hablar y decidir, porque los que más sabemos del sistema sanitario somos los médicos, que debemos dar nuestra opinión y se nos tiene que tener en cuenta», aunque aprecia que el ministerio actual y la ministra en particular no están muy por la labor. «Llevamos más de 14 meses y un año anterior negociando un Estatuto Marco que garantice mejores condiciones laborales y una atención de calidad que repercute en los pacientes, no cuatro días», recuerda.