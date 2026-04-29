Isabel Ferreira entra a la AECT de la León-Bragança

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La Diputación de León acogió ayer la celebración de la asamblea general de la Agrupación Europea de Cooperación Territorial León-Bragança, en la que se abordó la incorporación al ente transfronterizo de la nueva presidenta de la Cámara Municipal de la localidad portuguesa, Isabel Ferreira. La asamblea general sirvió también para dar cuenta de los proyectos presentados por la asamblea León-Bragança, Erasmus+ 2025 y POCTEP 2021-2027, también del ejercicio pasado.