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El mejor vino blanco es sin duda el de la variedad Albarín y lo certifica la Denominación de Origen León. Ese es el mensaje que el Consejo Regulador vuelve a transmitir a la sociedad leonesa en la tercera edición de Blancomántico, una iniciativa de apoyo a la hostelería que tiene como objetivo divulgar las excelentes cualidades organolépticas de la variedad autóctona y promover e incentivar el consumo moderado y responsable de vino en el entorno de ocio más de moda en la ciudad.

La DO León celebra con esa gran convocatoria social la excelente vendimia de 2025 que está permitiendo a las bodegas este año poner en el mercado más de medio millón de botellas de ese vino blanco. Se desarrollará durante tres días, del 1 al 3 de mayo, en el Barrio Romántico. Sorteo de regalos, pintacaras, globoflexia y ambientación musical pondrán colorido y ritmo a la plaza de Torres de Omaña y la calle Cervantes, aunque la campaña se extiende a los establecimientos hosteleros ubicados hasta la calle Ancha y del Cid y la plaza de Regla.

En su organización, la Denominación de Origen León cuenta con el apoyo, a través del Servicio de Turismo, de la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de la capital y la entusiasta colaboración de los establecimientos hosteleros. La oferta musical que siempre acompaña a las actividades divulgativas y festivas de la DO León tiene como cabeza de cartel al discoshow Nostra Notte, que actuará la tarde-noche del viernes y también para la del sábado, y Saltitos y Manolo Volkscooter para las mañanas-tardeo de sábado y domingo, respectivamente.

La actividad programada se desarrollará entre las 13.00 y 16.00 y 20.00 y 23.00 horas, tanto viernes como sábado, y finalmente entre las 13.00 y 16.00 en el caso del domingo. Veintisiete bares de ese entorno urbano, que mayoritariamente habían reclamado al Consejo Regulador la recuperación de esta actividad festiva, se han sumado a la iniciativa para ofrecer sus vinos de Albarín de distintas referencias a clientes habituales y visitantes. Y con ellos una ficha que el consumidor deberá presentar en uno de los dos mostradores instalados en el entorno para participar en el sorteo de atractivos artículos de merchandising, visitas a bodegas e invitaciones a otro vino. Un código QR en la cartelería visible en los establecimientos adscritos a la iniciativa y en los mostradores de la DO León facilitará la relación de establecimientos participantes, que serán los siguientes: Cafetería Victoria, Camarote Madrid, Camarote Romántico, Cervantes, Clandestino, El Correo, El Desván de León, El Gallinero, El Gran Café, El Nido, El Pajarín, El Patio, El Romántico, Entrecalles, Ezequiel, Jamón Jamón, La Cocina, La Dehesa de A`cuchillo, La Encomienda, La Taberna, La Trastienda del 13, La Trébede, La Vespa 50, Leña al Mono, Lumiere, Malaje y Taberna de Flandes.