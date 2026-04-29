UPL denuncia incumplimientos de Óscar Puente en la reapertura del corredor de la Ruta de la Plata

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Unión del Pueblo Leonés (UPL) lamentó las constantes excusas e incumplimientos del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y su cartera con la Región Leonesa y, especialmente, al retrasar de forma constante e injustificada la reapertura del corredor ferroviario de la Ruta de la Plata. Todo ello, después de salir el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, a confirmar que se amplía el plazo de un estudio de viabilidad que debía haber acabado ya hace unos meses y sigue sin presentarse.

Situación que ya se denunció en febrero por parte de la formación leonesista que reconoció que “llueve sobre mojado” en una cuestión que evidencia que el PSOE “se sigue riendo” de León, Zamora, Salamanca y Cáceres” con demoras premeditadas en todo lo que se refiere a una posible reapertura de la Ruta de la Plata. “Contrasta la necesidad de desarrollar un estudio de viabilidad económica y técnica para ciertos proyectos, cuando otros que se están desarrollando en esta misma Comunidad se llevan a cabo sin tantos impedimentos", sentenciaron.

En esta línea, reconocieron la importancia de un corredor ferroviario que vertebraría por completo el oeste de España y que podría ayudar a contrarrestar los graves datos socioeconómicos que presentan estas provincias. En cualquier caso, desde UPL remarcaron que se debe escuchar a las miles de personas que salieron a la calle en diferentes protestas en Salamanca, Zamora o Astorga y exigieron que Puente “deje de burlarse” de la Región Leonesa y le recordaron que “es ministro de todos los españoles, no solo de unos pocos”.

Ante esta situación, se siguen alargando los plazos al máximo en una clara muestra de que “les importa poco” el futuro de León, Zamora y Salamanca, lo que resulta “un insulto y un grave desplante” con un proyecto que es esencial para su futuro. Más si cabe, después de que el subdelegado del Gobierno de España en León, Héctor Alaiz, defendiese recientemente “el trato excelente” de Óscar Puente con la Región Leonesa o el carácter reivindicativo del diputado leonés, Javier Alfonso Cendón, que dista mucho de la cruda realidad.

Por todo ello, desde la formación leonesista reclaman al Gobierno de España y, en concreto, a Óscar Puente y a su equipo que “dejen de engañar” a la Región Leonesa y de una vez por toda apuesten por su desarrollo y porque cuenten con unas comunicaciones de calidad como sería recuperar el corredor ferroviario de la Ruta de la Plata.