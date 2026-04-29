Una furgoneta arrolla a una mujer en León a la altura de Padre Isla

una mujer de alrededor de 70 años ha resultado atropellada a primera hora de la tarde en la avenida del Padre Isla por una furgoneta.

Ocurrió a las 13:13 horas. Avenida Padre Isla, 18. Un alertante llamó al 112 para solicitar asistencia para una mujer de unos 70 años que se encuentra tendida en la calzada, consciente, tras ser golpeada por una furgoneta.

Se dio aviso a la Policía Local y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia. Inofrmamos además al Cuerpo Nacional de Policía.