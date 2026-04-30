La grúa municipal de León pierde dos coches en menos de una semana

La grúa municipal ha perdido dos coches en el transcurso de una semana en tareas de transporte, circunstancia que ha provocado situaciones un tanto estrambóticas, aunque se han soldado sin daños personales.

El episodio de hoy ha ocurrido en el área de Mariano Andrés, cuando los patines utilizados para colocar junto a la ruedas, se han desenganchado y han provocado que el vehículo quedará suelto en mitad de la vía.

Inmediatamente los operarios han procedido a devolver la zona a la normalidad, pese lo cual las redes sociales han captado el momento.

La semana pasada, otro automóvil se desenganchó y acabó estrellándose contra las vallas del jardín de San Francisco, de lo cual también quedó constancia gráfica a través de los mismos medios.