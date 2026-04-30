Caos en la red ferroviaria: el Alvia Gijón-Valencia deja atrapados a decenas de leoneses con más de dos horas de demora

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El trayecto ferroviario entre Gijón y Valencia se ha convertido esta jornada en una auténtica odisea para los pasajeros, especialmente para aquellos que esperaban el convoy en la estación de León. El tren Alvia 5750, que conecta el Cantábrico con el Levante, acumula una demora de 150 minutos, lo que ha provocado una cascada de quejas y una situación de incertidumbre en los andenes de la capital leonesa, donde decenas de usuarios han visto frustrados sus planes de viaje.

El origen de este importante desajuste horario se encuentra en una combinación de factores técnicos y operativos en el inicio de la línea. Según fuentes ferroviarias, el servicio comenzó su andadura con problemas debido a la falta de recursos técnicos en los talleres de Gijón, una carencia que impidió la salida puntual de la unidad. A este contratiempo inicial se sumó posteriormente una incidencia en la infraestructura en el tramo comprendido entre Serín y Villabona de Asturias, lo que terminó por hundir la planificación horaria del servicio antes de cruzar la Cordillera Cantábrica.

La afectación en León es total, ya que el tren es uno de los ejes vertebradores que une la provincia con el centro y el este peninsular. Esta situación ha generado un clima de indignación, ya que muchos de los afectados temen perder enlaces con otros transportes o llegar a su destino final de madrugada.

Mientras tanto, la operativa ferroviaria trata de recuperar la normalidad en una jornada que vuelve a poner de relieve la fragilidad de las conexiones en el noroeste ante cualquier imprevisto técnico o falta de personal.