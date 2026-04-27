Los viajeros de León, atrapados por un retraso de tres horas en el tren Gijón-Valencia

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La conexión ferroviaria entre el norte y el Levante español ha vivido hoy una jornada negra con epicentro en la capital leonesa. El tren 5750, que realiza el trayecto entre Gijón y Valencia, circula con un retraso acumulado de tres horas, una incidencia que ha impactado de lleno en los usuarios de la estación de León. Al ser un punto de paso obligado y una de las paradas con mayor volumen de viajeros de la línea, la terminal leonesa se ha convertido en el escenario de largas esperas y frustración ante un servicio que ha quedado prácticamente paralizado.

La situación ha pillado por sorpresa a los leoneses que esperaban en los andenes, quienes han visto cómo el horario previsto de llegada se iba postergando de forma indefinida en los paneles informativos. Al tratarse de una demora de tal calibre, los pasajeros de la provincia no solo sufren la tardanza en llegar a su destino final, sino que muchos de ellos ven imposible realizar los enlaces previstos en otros nodos de transporte, agravando las consecuencias logísticas del retraso para los ciudadanos de la capital y la provincia.

Hasta el momento, no se han facilitado explicaciones oficiales sobre los motivos que han originado este parón en el servicio, lo que ha incrementado el malestar entre los afectados en León. El desconocimiento sobre si se trata de un fallo técnico o una incidencia en la vía mantiene en vilo a los viajeros, que se enfrentan a una llegada a la Comunidad Valenciana con un desfase horario que trastoca por completo cualquier compromiso personal o profesional.

Se espera que el convoy pueda recuperar parte de la normalidad en lo que queda de trayecto, aunque el daño para la jornada de hoy ya es inevitable. Los usuarios leoneses, que dependen de esta conexión clave para cruzar la península sin pasar por Madrid, quedan a la espera de que la operadora aclare las causas y gestione las correspondientes reclamaciones por un servicio que hoy ha dejado a la ciudad de León en una situación de total vulnerabilidad ferroviaria.