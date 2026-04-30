Un choque por alcance en León deja herida a una joven a la altura del Colegio Quevedo

Una joven de 25 años de edad acaba de resultar herida leve en un accidente de tráfico a la altura del Colegio Público Quevedo en León, tras una colisión por alcance entre dos automóviles

El Servicio de Emergencias 112 localiza el choque en San Ignacio de Loyola, a la altura del Colegio Quevedo, a las 15.13

Informa de la colisión por alcance de dos turismos, y solicita asistencia sanitaria para una mujer de unos 25 años con dolores.

Se avisa a la Policía Local y a Sacyl, que envía asistencia al lugar.