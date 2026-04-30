Diario de León

Un choque por alcance en León deja herida a una joven a la altura del Colegio Quevedo

La víctima sólo sufre daños leves

Una ambulancia del Sacyl.

Una ambulancia del Sacyl.DL

Miguel Ángel Zamora
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Miguel Ángel ZamoraRedactor de León
León

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Una joven de 25 años de edad acaba de resultar herida leve en un accidente de tráfico a la altura del Colegio Público Quevedo en León, tras una colisión por alcance entre dos automóviles

El Servicio de Emergencias 112 localiza el choque en San Ignacio de Loyola, a la altura del Colegio Quevedo, a las 15.13 

Informa de la colisión por alcance de dos turismos, y solicita asistencia sanitaria para una mujer de unos 25 años con dolores. 

Se avisa a la Policía Local y a Sacyl, que envía asistencia al lugar.

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