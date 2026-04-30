La mayoría de la oposición rechaza la moción sobre el Edificio Arau y frena el consenso para su licitación y apertura

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El equipo de gobierno de UPL ha propuesto al grupo municipal de Ciudadanos, en el Pleno que se sigue celebrando, la incorporación de un nuevo punto a su moción sobre el Edificio Arau, centrado en la ampliación de usos del inmueble, una iniciativa que ha sido aceptada por el grupo proponente. Sin embargo, la propuesta no ha contado con el respaldo de la mayoría de la oposición, que ha rechazado la moción íntegra en el Pleno.

El quinto punto añadido contemplaba el compromiso de llevar de nuevo al próximo Pleno la ampliación de usos del edificio, incorporando todas las propuestas que ya fueron planteadas por la oposición en enero de 2025, cuando esta medida se debatió sin lograr entonces salir adelante.

Pese a este intento de acercamiento y de integrar planteamientos previos de los distintos grupos, PP, PSOE, Vox e IU no han apoyado la iniciativa, dificultando avanzar en su desbloqueo.

La moción presentada por Ciudadanos tenía como objetivo principal la puesta en marcha de medidas de mantenimiento, si bien volver a votar en pleno la ampliación de usos que ha planteado el equipo de Gobierno, y que ha sido aceptada para incluirla por el grupo proponente, facilitaría su licitación y por tanto no solo su mantenimiento si no su apertura. Sin embargo, una vez más, la mayoría de la oposición se ha opuesto a cualquier avance en el edificio.

El texto reclamaba la dotación de una partida presupuestaria anual específica para el mantenimiento y conservación del edificio, que lleva más de diez años sin recibir intervenciones municipales. Este cierre prolongado, unido a los daños por vandalismo, ha provocado un deterioro continuo que afecta tanto a su valor patrimonial como a la seguridad de las personas.

Entre las medidas incluidas, y que tampoco han prosperado, figuraban la consignación de recursos para intervenciones preventivas y correctivas, la incorporación del entorno a los servicios municipales de limpieza, el refuerzo de la vigilancia policial y la elaboración de un informe técnico actualizado que permita planificar actuaciones prioritarias.

La moción, que han respaldado UPL, Ciudadanos y la concejal no adscrita, también recordaba la oportunidad perdida hace unos meses, cuando una fundación mostró interés en hacerse cargo del edificio.