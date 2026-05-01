Carlos Martínez: “Este 1º de mayo debe ser de reconocimiento por los derechos laborales alcanzados"

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El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez,

sostuvo hoy que este 1º de mayo “debe ser de reconocimiento a la labor y el trabajo de los sindicatos por los derechos laborales alcanzados y también de reivindicación para impedir retroceder en lo conseguido”.

Martínez acudió a la manifestación convocada en Valladolid por UGT y CCOO encabezando una nutrida representación del PSOE entre los que figuraba la ministra de Igualdad y presidenta del PSOECyL, Ana Redondo; o la viceportavoz en las Cortes, Patricia Gómez.

Allí puso en valor el papel “fundamental” de los sindicatos en la

“consecución” de derechos laborales y en el “avance” de la democracia.

Todo ello, dijo, frente a los que “quieren ocupar espacio en las

instituciones” para “menoscabar” el papel de los sindicatos.

Sin embargo, Martínez advirtió que los logros “no son gratis” frente al “riesgo de retroceder” como se ha visto en la pasada legislatura en

Castilla y León, en la que Mañueco cedió a la extrema derecha la

Consejería de Empleo e Industria y lo que ello supuso para los agentes sociales y económicos y la clase trabajadora.

Por eso, subrayó la “necesidad de proteger e impulsar el Diálogo

Social”, pero también pidió la activación de políticas en materia de

acceso a la vivienda, para seguir incrementando el Salario Mínimo

Interprofesional (SMI).

Pero también hizo una reflexión sobre las diferencias entre el mundo rural y urbano en Castilla y León. “Eso puede generar desigualdad de oportunidades a la hora de desarrollar un proyecto vital”. Por eso, “ante los que hablan de prioridad nacional para recortar derechos laborales, nosotros reivindicamos todo lo contrario”.