Carlos Martínez: “Este 1º de mayo debe ser de reconocimiento por los derechos laborales alcanzados"
El líder socialista acude a la manifestación convocada por UGT y CCOO en Valladolid
El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez,
sostuvo hoy que este 1º de mayo “debe ser de reconocimiento a la labor y el trabajo de los sindicatos por los derechos laborales alcanzados y también de reivindicación para impedir retroceder en lo conseguido”.
Martínez acudió a la manifestación convocada en Valladolid por UGT y CCOO encabezando una nutrida representación del PSOE entre los que figuraba la ministra de Igualdad y presidenta del PSOECyL, Ana Redondo; o la viceportavoz en las Cortes, Patricia Gómez.
Allí puso en valor el papel “fundamental” de los sindicatos en la
“consecución” de derechos laborales y en el “avance” de la democracia.
Todo ello, dijo, frente a los que “quieren ocupar espacio en las
instituciones” para “menoscabar” el papel de los sindicatos.
Sin embargo, Martínez advirtió que los logros “no son gratis” frente al “riesgo de retroceder” como se ha visto en la pasada legislatura en
Castilla y León, en la que Mañueco cedió a la extrema derecha la
Consejería de Empleo e Industria y lo que ello supuso para los agentes sociales y económicos y la clase trabajadora.
Por eso, subrayó la “necesidad de proteger e impulsar el Diálogo
Social”, pero también pidió la activación de políticas en materia de
acceso a la vivienda, para seguir incrementando el Salario Mínimo
Interprofesional (SMI).
Pero también hizo una reflexión sobre las diferencias entre el mundo rural y urbano en Castilla y León. “Eso puede generar desigualdad de oportunidades a la hora de desarrollar un proyecto vital”. Por eso, “ante los que hablan de prioridad nacional para recortar derechos laborales, nosotros reivindicamos todo lo contrario”.