El barrio del Ejido exhibe la fuerza de su hermandad

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El Ejido encendió este viernes la mecha de las fiestas que entretendrán durante todo el fin de semana al populoso barrio de la capital leonesa. La jornada principal del programa la prologó el pasacalle de la agrupación de Jesús Divino Obrero, previo a la procesión organizada por la hermandad y la misa. Después del baile vermú se celebró la paellada, que reunió a los vecinos de este enclave urbano en la plaza de Don Adolfo. La música cerró el día, que este sábado tendrá continuidad en la feria, además de los conciertos, la cabalgata con la participación de los colegios de la zona, la chocolatada y la actuación de los dj Mures y Dani Alfageme. El domingo aún quedará más.