Atropellado un hombre de 60 años en León cuando caminaba por San Mamés

Un hombre ha resultado herido en un atropello que se ha producido en la calle San Mamés de León, en el cruce con Concha Espina.

El Servicio de Emergencias 112 fue alertado a las 12.40 horas por el atropello de un turismo a un peatón, un varón de unos 60 años, con dolor en pierna.

Dio aviso a Policía Local, Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió asistencias al lugar.