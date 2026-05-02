Revilla defiende la autonomía leonesa: "Era de pura lógica que León hubiera sido una Comunidad uniprovincial"

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El expresidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla, ha defendido la autonomía leonesa, una opción que ha considerado "de pura lógica" al asegurar que León debería haber sido una Comunidad Autónoma uniprovincial, como Cantabria, y cuya falta ha calificado como negativa para la provincia.

En declaraciones a los medios durante la entrega de los Premios Decreta, Revilla ha explicado que su posicionamiento en favor de esta reivindicación responde, en parte, a su vinculación personal con León, ya que su mujer es leonesa y ha visitado con frecuencia la provincia, lo que le ha llevado a "defender mucho al Reino de León".

Asimismo, ha recordado la experiencia de Cantabria en el proceso autonómico, donde, según ha señalado, los territorios se organizaron "de una manera bastante dictatorial", si bien en su caso se logró constituir una comunidad uniprovincial que, a su juicio, ha resultado "muy positiva".