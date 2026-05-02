El Mando de Artillería de Campaña conmemora los hechos heroicos del 2 de Mayo de 1808

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

El patio de armas de la Base Conde de Gazola, situado en la localidad leonesa de Ferral del Bernesga, acogió hoy el acto de homenaje a los capitanes Luis Daoíz y Pedro Velarde, conmemorando el primer hecho de armas de la Guerra de la Independencia durante la defensa del Parque de Monteleón en la capital madrileña, acaecido el 2 de mayo de 1808.

El acto fue presidido por el general jefe del Mando de Artillería de Campaña y comandante militar de León, Antonio Mongío Bergua, acompañado por diversas autoridades civiles y militares de la provincia leonesa.

La formación militar estuvo compuesta por escuadra de batidores, guiones y banderines de los Regimientos del Mando de Artillería de Campaña, banda de guerra del Regimiento de Infantería Príncipe número 3, dos baterías del Grupo de Artillería de Campaña II/11, una batería del Grupo de Artillería de Información y Localización II/63 y una sección de salvas a cuatro piezas 105/14. Al mando de la fuerza militar estuvo el teniente coronel jefe del Grupo de Artillería de Campaña II/11, Ponce de León.

El acto comenzó con una revista de la autoridad que presidió el acto, tras la que se procedió a impartir la lección del ‘Dos de Mayo’ por parte del capitán Arias, capitán más antiguo de las unidades del Maca alojadas en la base Conde de Gazola

Además, durante el acto se procedió al nombramiento de Artillero de Honor al coronel José Miguel Garcés Menduiña, el comandante Daniel Blanco Vega, el comandante Orlando Martínez Fernández, y el teniente Domingo Rabadán Sánchez, mientras que la Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias y Soledad de León impuso al guion del Maca la corbata conmemorativa de su Cofradía, con motivo de la estrecha relación que mantienen ambas

Gesta del dos de mayo

La gesta del 2 de mayo de 1808 se inició cuando la ciudadanía de la ciudad de Madrid se encontraba concentrada y agitada ante el inminente traslado de la familia real y la imposición en el trono de un príncipe extranjero.

Ante la resistencia, el general Murat ordenó abrir fuego de artillería frente a la muchedumbre que estaba en las calles, causando multitud de bajas. El pueblo, consciente de la necesidad de armarse, se dirigió hacia el Parque de Artillería, dónde estos los capitanes Luis Daoíz y Pedro Velarde, del Arma de Artillería, retomaron la posesión del mismo y organizaron su defensa ante los efectivos de la División Westfalia del general Lefranc.

El capitán Velarde se encargó de la defensa interior, mientras que el capitán Daoiz se ocupó del mando de todas las fuerzas ubicando partidas mixtas de militares y ciudadanos en edificios cercanos, permaneciendo él mismo durante la totalidad del combate al descubierto, junto a las piezas de artillería en la calle. Después de causar numerosas bajas entre las tropas francesas, ambos oficiales fallecieron junto con los ciudadanos que siguieron sus órdenes.