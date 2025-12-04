El general de brigada del Mando de Artillería en León: "La guerra está a la puerta de Europa"

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

El Mando de Artillería de Campaña celebró ayer Santa Bárbara, su patrona, en el patio de Armas de Conde de Gazola. «Estamos en unos tiempos difíciles, con la guerra a las puertas de Europa. No es lo que queremos, pero es lo que tenemos», remarcó ayer durante su intervención en el acto castrense el general de brigada y jefe del Maca, Antonio Mongío Bergua, quien valoró que actualmente España cuenta «con unas capacidades sin precedentes» en el ámbito militar tras la apuesta por la «modernización y la mejora de los procedimientos» porque «la solvencia es la herramienta principal para convencer a los que nos quieren mal», dijo.

El máximo responsable del Mando de Artillería de Campaña puso el énfasis en el hecho de que ahora la guerra también «es tecnológica» y que las tácticas han cambiado, pero siguió apelando a la fortaleza y los valores que integran las distintas unidades que componen el Maca, y cumpliendo con «la tradición centenaria» volvió a pedir «protección en el combate» a Santa Bárbara.

Mongío Bergua enarboló «el valor» de los artilleros en la celebración de la patrona Santa Bárbara y durante su intervención recordó a los últimos mineros fallecidos en Asturias el pasado 21 de noviembre, uno de ellos de Villablino, porque los mineros «comparten la devoción por Santa Bárbara». Además, también tuvo una mención especial a los dos soldados del Ralca —perteneciente al Maca— que resultaron heridos este verano durante su intervención en los incendios que asolaron gran parte de la provincia.

Como es tradicional, en el celebración de Santa Bárbara, el Maca nombró a un artillero de honor, tras entregar las diferentes medallas militares. Este año se colocó la boina con el escudo de la artillería el comisario principal de León, Miguel Ángel del Diego Ballesteros, quien junto con el suboficial Antonio Fabregat, que se retirará a principios del próximo año, fueron los encargados de hacer la ofrenda en el acto de homenaje a los caídos que cerró la parada militar. Este año, ha sido el Gail, el Grupo de Artillería de Información y Localización, el encargado de protagonizar el acto, en una jornada marcada por el intenso frío y el gélido viento que azotó a la base del Ejército de Tierra en Ferral del Bernesga.