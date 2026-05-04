Los nuevos accesos al aeropuerto salen del cajón con la visita de Aena

La «inminente visita» al aeropuerto de León de la directora general de Aena, confirmada por el presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel, después de seis meses de espera del anuncio anterior, acumula una nueva petición. A la reivindicación de que no ponga «excusas» para asentar el proyecto de la terminal de mercancías, trasladado por la plataforma Más Vuelos, se suma ahora el colectivo León Propone con la reclamación de que se ejecuten «dos nuevos accesos directos» al aeródromo: la conexión desde el polígono de Villadangos, facilitada por el plan de «la ronda Norte», y desde la N-120.

El colectivo incidió en la necesidad de «un acceso directo desde la Nacional 120, pasado el puente de entrada al área norte del polígono de Trobajo en dirección a La Virgen». Para ejecutar este vial, describieron desde León Propone, «apenas se requiere asfaltar 658 metros para llegar a la rotonda del aparcamiento de la terminal de pasajeros del aeropuerto», mediante la urbanización de «un camino ya existente por detrás de Confiterías del Bernesga». «El coste de esa nueva carretera sería inferior a un millón de euros», afinaron desde la asociación, que recordó que «el diputado de Infraestructuras de la Diputación se ha mostrado dispuesto a valorar su ejecución por la institución provincial», además de que «el consorcio para la promoción del aeropuerto también mostró su apoyo a este estudio en la asamblea del día 17 de abril».

El otro acceso «es más largo y costoso», admitieron los portavoces del colectivo. Esta carretera «enlazaría el polígono industrial de Villadangos con la pista del aeropuerto en su lado norte». «Se trataría de una nueva carretera de unos 7 kilómetros, entre el campo de golf y Valverde del Camino, que aprovecharía el vial interior de la ampliación del polígono hacía Valverde y el tramo de la autopista a Asturias AP 66 entre La Virgen y Montejos, con la futura ronda norte», detallaron desde León Propone.

Con su ejecución, insistieron, «de manera inmediata se liberaría de tráfico la saturada N-120 entre La Vigen y Villadangos y daría acceso a unos terrenos de cerca de 1,2 millones de metros cuadrados al norte de la pista del aeropuerto, entre esta y la carretera de El Ferral y Villanueva de Carrizo». Esos terrenos, abundaron, «podrían llegar a albergar una gran terminal de carga, si la demanda empresarial lo requiriese, u otras actividades relacionadas con la actividad aeroportuaria, como estacionamiento de larga duración de aeronaves, reparación de estas, depósitos del nuevo combustible para aviones...». «Para estas inversiones es necesaria la concurrencia de todas las administraciones con competencia en la zona: el Estado, la Junta, la Diputación y los municipios de Valverde y San Andrés», avisó el colectivo social León Propone, que reivindicó el potencial del aeropuerto como «infraestructura que contribuya al desarrollo económico de la Región Leonesa».