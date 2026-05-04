El barrio del Ejido cierra tres días de fiesta vecinal

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La comunidad vecinal del Ejido cerró tres días intensos de fiesta en los que demostró de nuevo por qué es uno de los barrios con mayor participación, arraigo y tradición de la capital leonesa. Después de las dos primeras jornadas, en las que se simultanearon actuaciones musicales, paellada, la feria y charlas divulgativas, la tercera reunión a los habitantes entorno al baile vermú desde mediodía. La barra abierta dio espacio para continuar con baile a media tarde, la actuación del gran Rufus y la gran chorizada en la plaza de Don Adolfo. Para cerrar, se celebró un bingo en el que los residentes y visitantes compartieron un rato divertido más, en espera de que la próxima primavera, por el 1 de mayo, se reencuentren todos.