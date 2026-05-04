El barrio del Ejido cierra tres días de fiesta vecinal
La comunidad vecinal del Ejido cerró tres días intensos de fiesta en los que demostró de nuevo por qué es uno de los barrios con mayor participación, arraigo y tradición de la capital leonesa. Después de las dos primeras jornadas, en las que se simultanearon actuaciones musicales, paellada, la feria y charlas divulgativas, la tercera reunión a los habitantes entorno al baile vermú desde mediodía. La barra abierta dio espacio para continuar con baile a media tarde, la actuación del gran Rufus y la gran chorizada en la plaza de Don Adolfo. Para cerrar, se celebró un bingo en el que los residentes y visitantes compartieron un rato divertido más, en espera de que la próxima primavera, por el 1 de mayo, se reencuentren todos.