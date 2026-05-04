Otra noche de vandalismo en San Andrés: 10 contendores de basura abrasados

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Hay un evento repetido de vandalismo en el municipio de San Andrés del Rabanedo, que anoche añadió un nuevo capítulo; contenedores quemados en plena noche, con efectos amenazantes para los vecinos, que reportan hasta diez incendios sucesivos en el término municipal.

Los afectados piden un esfuerzo a las autoridades para acabar con esta plaga de vandalismo que ha puesto a los contenedores de basura en el foco ante el temor de que lleguen a suceder desgracias personales. Algunas fechadas de viviendas quedaron afectadas por el humo y las llamas.

La mayor parte de los fuegos intencionados de anoche de localizan en el entorno de la avenida Corpus Christi, además de otros enclaves próximos a portales de viviendas y naves comerciales.

Contenedores quemados en San Andrés

Contenedores quemados en San Andrés

Contenedores quemados en San Andrés