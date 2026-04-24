Nueva noche de vandalismo en San Andrés del Rabanedo: Cuatro contenedores calcinados de madrugada

Uno de los contenedores quemados entre la avenida de Alfageme con Eduardo G. Pastrana.DL

La sombra del vandalismo vuelve a cernirse sobre el municipio de San Andrés del Rabanedo. Durante la madrugada de este jueves al viernes, dos ataques incendiarios han provocado la destrucción de cuatro contenedores en los núcleos de Trobajo del Camino y San Andrés, elevando la tensión vecinal por una racha de quemas desde las pasadas Navidades.

El primer incidente se registró en torno a las 3.00 horas de la mañana en la intersección de la avenida Párroco Pablo Díez (Alfageme) con la calle Eduardo González Pastrana, justo frente a la sucursal del BBVA en Trobajo del Camino. En este punto, las llamas devoraron un contenedor de forma aislada.

Apenas una hora después, a las 4.00 horas de la mañana, los servicios de emergencia tuvieron que desplazarse a la avenida Romeral con la calle Espino. En esta ubicación, la pérdida fue total: una "isla" completa de reciclaje —compuesta por los depósitos de papel, plástico y residuos orgánicos— quedó reducida a cenizas.

Respuesta del Ayuntamiento

Desde el Ayuntamiento se ha confirmado que las labores de reposición ya están en marcha. Los cuatro recipientes dañados serán sustituidos a lo largo del día de hoy para restablecer el servicio de recogida de basuras a los vecinos afectados.

Lo ocurrido esta madrugada no es un hecho aislado. Con estos últimos cuatro ataques, la cifra de mobiliario urbano calcinado en el municipio asciende a 19 contenedores desde el inicio de las pasadas navidades.

Los datos de incidentes previos dibujan un patrón de vandalismo recurrente que preocupa a las autoridades locales. En diciembre-enero, varias quemas se produjeron coincidiendo con las festividades en distintos puntos de Trobajo.

En febrero y marzo, hubo un goteo constante de incendios, principalmente en horario de madrugada y zonas con fácil acceso de huida.

Cada unidad de carga lateral tiene un coste aproximado de entre 800 y 1.000 euros, lo que supone un perjuicio económico para las arcas municipales que ya supera los 16.000 euros en apenas cuatro meses.

La Policía Local y la Policía Nacional mantienen abierta la investigación para tratar de identificar a los responsables de estos actos vandálicos que, además del daño material, suponen un grave riesgo por la proximidad de los incendios a vehículos estacionados y viviendas.