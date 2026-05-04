San Andrés denuncia que la cadena de incendios en contenedores eleva a 42.000 euros la factura en daños

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo denuncia que esta madrugada se ha registrado la quema intencionada de otros nueve contenedores, elevando a 28 el total de recipientes calcinados en los últimos cuatro meses. Un goteo constante de incendios que evidencia una acción reiterada.

Los nuevos incendios, registrados este 4 de mayo, se han producido en múltiples puntos de la localidad de San Andrés: dos contenedores en la calle Ortigal; uno en Párroco Gregorio Boñar; otro en la avenida Constitución; uno en la calle Jardines; otro en Corpus Christi y otro en Romeral. A ellos se suman un contenedor en la calle San Roque y otro más en la calle El Parque.

Efectivos de la Policía Local, agentes de la Policía Nacional y dotaciones de los Bomberos de León han intervenido en todos los puntos para sofocar las llamas. Sin embargo, la factura del coste en material sigue aumentado.

En concreto, el coste económico de esta cadena de incendios es ya muy elevado: con un precio estimado de 1.500 euros por contenedor, los 28 destruidos suponen unas pérdidas cercanas a los 42.000 euros, una cantidad que sale directamente del bolsillo de todos los vecinos.

Desde el Ayuntamiento se advierte de que estos hechos no solo suponen un ataque al mobiliario urbano, sino que va en detrimento directo contra el interés público. “La reiteración, la distribución de los focos y la frecuencia de los incendios apuntan a una conducta intencionada que ya trasciende el vandalismo”, indican desde el equipo de Gobierno.

El Ayuntamiento ha confirmado que interpondrá denuncia y exige una respuesta contundente ante unos actos que califican de “irresponsables, peligrosos y absolutamente intolerables”. Además del perjuicio económico, estos incendios generan situaciones de riesgo para los vecinos y obligan a movilizar recursos de emergencia que podrían estar destinados a otras intervenciones.

Cabe recordar que hace apenas unos días ya se habían producido incidentes similares, elevando entonces la cifra a 19 contenedores quemados. El Ayuntamiento hace un llamamiento a la colaboración ciudadana para identificar a los responsables y poner fin a una cadena de actos que está dañando al municipio.