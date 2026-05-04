La Universidad de León oferta 25 becas para realizar prácticas en empresas del medio rural

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La Universidad de León oferta veinticinco becas de tres meses de duración y una dotación económica de mil euros mensuales destinadas a que los estudiantes realicen prácticas en ayuntamientos, empresas y entidades del medio rural.

Se trata de la quinta edición del programa Campus Rural que la Universidad lleva a cabo en colaboración con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas que se ha presentado este lunes.

La iniciativa se ha consolidado como una de las principales herramientas para conectar el talento universitario con el medio rural y favorecer la empleabilidad en estos entornos, ha destacado la rectora de la Universidad de León, Nuria González.

La rectora ha animado a la participación en un programa que permite “conocer la realidad del entorno y contribuir desde el talento universitario al desarrollo de los pueblos”.

El subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz, ha destacado el programa como una herramienta clave para “conectar talento, innovación y arraigo al territorio”.

“Iniciativas como esta permiten no sólo mejorar la empleabilidad, sino también generar proyectos de vida en los pueblos y contribuir a fijar población, con especial protagonismo de la mujer en este proceso”, ha destacado.