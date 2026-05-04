Un incendio en Navatejera moviliza a los bomberos

Los Bomberos intervienen por un desprendimiento en un edificio en el centro de León.BOMBEROS DE LEÓN

Un incendio que acaba de declararse hace pocos instantes en la calle Pablo Neruda de Navatejera, ha movilizado dos dotaciones del Cuerpo de Bomberos de la capital y efectivos de Policía Nacional y local de la zona.

Vecinos de los inmuebles contiguos se han alertado al 112 de la existencia de fuertes oleadas de humo que procedían del interior de una vivienda.

Los bomberos han acudido al lugar de los hechos donde, en una primera inspección, daba la sensación de que no había heridos.