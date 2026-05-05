Be Call dona iPads a Autismo León para impulsar la comunicación alternativa y aumentativa

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La empresa Be Call ha donado tres iPads de última generación a la Asociación Autismo León para fortalecer los programas educativos y facilitar el uso de herramientas de comunicación alternativa y aumentativa para las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

El acto de entrega tuvo lugar en la sede de Be Call en León, con la participación de Pablo Rubio, CEO de Be Call España, y Daniel Ródenas Cortizo, secretario de la Junta Directiva de Autismo León. Durante el encuentro, ambos representantes destacaron la importancia de la tecnología como puente para la inclusión y el desarrollo personal.

Para Autismo León esta donación llega en un punto clave de su estrategia pedagógica, dado que el iPad se ha convertido en una herramienta fundamental para la comunicación alternativa y aumentativa (CAA) en personas con autismo, gracias a su interfaz táctil intuitiva y a la gran variedad de aplicaciones especializadas.

Estas aplicaciones permiten que personas que no utilizan el lenguaje oral puedan comunicarse seleccionando imágenes que el dispositivo traduce en voz. En Autismo León trabajan desde hace tiempo con este tipo de aplicaciones para ayudar a los miembros con niveles de TEA más altos, y que tienen mayores dificultades para comunicarse. Con estas tecnologías, familiares y entorno pueden comprender mejor las necesidades y pensamientos de las personas con TEA, gracias a la facilidad para expresarse con los demás y conseguir así una mayor comprensión por parte de su entorno. Daniel Ródenas expresó su gratitud destacando el impacto directo que estos dispositivos tendrán en el día a día de los usuarios.

Por su parte, Be Call reafirmó su responsabilidad social corporativa a través de este apoyo constante a la asociación, cuyo inicio se remonta al nacimiento de Autismo León. Pablo Rubio subrayó la satisfacción de la compañía al contribuir a causas con un impacto social tan claro.

La alianza entre Be Call y Autismo León ha sido un pilar fundamental para el crecimiento de la asociación, impulsado por José Ángel Crego, quien compagina su liderazgo en el grupo empresarial Be Call con la presidencia de Autismo León, entidad que encabeza desde su fundación en 2004.

Como padre fundador y conocedor de primera mano de la realidad del TEA, Crego ha mantenido un compromiso por mejorar la calidad de vida de las personas con autismo y sus familias, defendiendo sus derechos y promoviendo una inclusión real en la sociedad.