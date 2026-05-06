La mitad de las casas de León se pagan al contado

El 43% de las viviendas que se compraron en León en el último año no necesitaron financiación. De las 6.617 adquisiciones que se realizaron en el último ejercicio, solo 3.771 requirieron hipoteca. El resto se abonaron al contado o por la vía de la liquidación en efectivo, o también en plazos acordados con el vendedor.

Son los datos que revela un estudio elaborado por Uve Valoraciones, una empresa especializada en la tasación inmobiliaria. De acuerdo a sus conclusiones, León está ligeramente por debajo de la media nacional, si bien resulta significativo que cierren la lista Teruel, Ávila, Zamora y Soria, con cifras de entre un 37% y un 44% de hipotecas. Es el resultado de los precios tan bajos que imperan. Las operaciones de compra venta tienen un valor tan reducido que a veces solamente con los ahorros ya llega para pagar la compra que se ha hecho.

Germán Pérez Barrio, presidente de Uve Valoraciones, asegura que el porcentaje de financiación en cada provincia «funciona como el termómetro que nos permite identificar quién está comprando en cada zona. «En las grandes ciudades», se debe a que el usuario final «necesita el crédito de forma casi sistemática para acceder a la vivienda habitual».

Sin embargo, las expectativas de subidas de tipos por la inestabilidad internacional, como la guerra en Irán, «podrían provocar una nueva disminución en el número de hipotecas, circunstancia que afectaría precisamente a las regiones con mayor dificultad de acceso a la vivienda».

A nivel nacional, solo se financiaron el 71,56% de las viviendas vendidas en los últimos doce meses. Aunque disminuye su porcentaje, los valores absolutos reflejan la fortaleza de las compras no financiadas, que han crecido de forma sostenida desde 2018 (con la única excepción del año del confinamiento) y se han mostrado inmunes a las fluctuaciones de los tipos de interés que sí afectaron al mercado hipotecario, según se recoge en el informe.

Alicante, Almería, Ciudad Real, Palencia, Ourense o Lleida tienen peores indicadores que la Región Leonesa en este aspecto.

Hace un año la compañía analizó la relación entre cuotas hipotecarias y alquileres en los principales municipios de España. Los alquileres han continuado subiendo en todos los municipios, intensificando el desequilibrio entre ambos.