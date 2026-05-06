Satse alerta del déficit de matronas en León: una para 3.160 mujeres

Las matronas impulsan talleres con piscina y yoga para mujeres y bebés y otro madre-hija.dl

La situación de las matronas en León y en el resto de la comunidad ha alcanzado un punto crítico. Coincidiendo con la celebración de su día internacional, el sindicato Satse ha denunciado una realidad «alarmante: mientras que en España hay una matrona por cada 1.500 mujeres, en León la cifra se dispara hasta una profesional por cada 3.160 mujeres».

Esta ratio, que duplica la media nacional, supone un grave déficit asistencial para la provincia. Por ello, el sindicato reclama bajo el lema 'Más matronas, mejor futuro' que el Sacyl priorice la contratación de estas enfermeras especialistas y garantice que, al menos, haya una matrona por cada centro de salud en la provincia leonesa.

También hace especial hincapié en que la falta de profesionales no solo afecta al momento del parto, sino que pone en riesgo el seguimiento de la salud femenina en todas las etapas de la vida. La organización advierte que la sobrecarga asistencial está derivando en problemas de estrés y agotamiento emocional.

«Menos matronas significa menos seguridad en los partos y menos apoyo en la lactancia», subrayan. De ahí que exijan un incremento progresivo de las plantillas.