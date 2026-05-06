Diario de León

Lourdes Muñoz asume el reto en CyL del Banco Mediolanum

La responsable de esta banca privada desgranó, ante el tejido empresarial local, un proyecto basado en el asesoramiento personalizado y la planificación a largo plazo

Lourdes Muñoz dio a conocer el proyecto de Banca Privada del Banco Mediolanum en León.

Lourdes Muñoz dio a conocer el proyecto de Banca Privada del Banco Mediolanum en León.ramiro

Pilar Infiesta
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Pilar InfiestaRedactora de León

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El Parador de San Marcos acogió la presentación de Lourdes Muñoz como responsable de Banca Privada de Banco Mediolanum. 

Ante el tejido empresarial, Muñoz desgranó un proyecto basado en el asesoramiento personalizado y la planificación a largo plazo. 

La entidad, líder en satisfacción de clientes en España por séptimo año, refuerza su apuesta estratégica desde León para toda la comunidad de CyL.

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