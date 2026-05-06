Lourdes Muñoz asume el reto en CyL del Banco Mediolanum
La responsable de esta banca privada desgranó, ante el tejido empresarial local, un proyecto basado en el asesoramiento personalizado y la planificación a largo plazo
El Parador de San Marcos acogió la presentación de Lourdes Muñoz como responsable de Banca Privada de Banco Mediolanum.
Ante el tejido empresarial, Muñoz desgranó un proyecto basado en el asesoramiento personalizado y la planificación a largo plazo.
La entidad, líder en satisfacción de clientes en España por séptimo año, refuerza su apuesta estratégica desde León para toda la comunidad de CyL.