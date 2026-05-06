La Diputación de León busca dos técnicos de Tecnologías de la Información

La nueva normativa obliga a que la tecnología sea accesible.EFE

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Diputación Provincial de León ha publicado la convocatoria para cubrir dos plazas de Técnico/a Auxiliar de Tecnologías de la Información en régimen de funcionario.

Según la Resolución de 28 de abril de 2026, las plazas pertenecen a la escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Cometidos Especiales. Se ofertan en turno libre y el proceso selectivo será por el sistema de oposición.

Las bases de la convocatoria se publicaron el pasado 14 de abril en el número 70 del Boletín Oficial de la Provincia de León (BOPL). El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente a esa publicación.

Los interesados podrán presentar su solicitud dentro del plazo establecido, que finaliza en los próximos días. Todos los anuncios posteriores relativos al proceso (listas de admitidos, fechas de exámenes, resultados, etc.) se publicarán según lo previsto en las propias bases de la convocatoria.

Estas plazas suponen una oportunidad para incorporarse al área tecnológica de la Diputación, un organismo que gestiona servicios provinciales y presta apoyo a los ayuntamientos de la provincia de León.