La Universidad de León consolida su Grado en Biotecnología entre los mejores de España

Archivo - Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales de la ULE, donde se imparte el Grado en Biotecnología.EUROPA PRESS - Archivo

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La Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales de la Universidad de León (ULE) consolida su posición entre los centros de referencia en España para estudiar Biotecnología, al situarse en 2026 en la cuarta posición del ranking '50 Carreras' del diario El Mundo.

Este reconocimiento refuerza la visibilidad de la Facultad y su capacidad de atracción de estudiantado, al tratarse de una de las clasificaciones más consultadas y con mayor referencia en el ámbito universitario.

En la edición del 2026, el ranking destaca que el grado en Biotecnología combina "excelencia académica, conexión con el mundo empresarial y una alta calidad formativa", lo que pone en valor algunos de los elementos "clave" de esta titulación, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

La decana de la Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales, Laura López Campano, ha valorado positivamente este resultado, que es fruto del "compromiso sostenido" del profesorado, que aúna una sólida formación teórica con una orientación práctica y aplicada, muy conectada con la realidad profesional del sector, y que permite ofrecer una formación integral, alineada con los retos científicos y tecnológicos actuales.

La Facultad acumula once años consecutivos de presencia en este ranking con alguna de sus titulaciones. En concreto, el Grado en Biotecnología ha sido reconocido en seis ocasiones, el Grado en Biología, en dos y el Grado en Ciencias Ambientales, en tres.

Para la ULE estos datos contribuyen a consolidar el prestigio de los estudios de biociencias en la Institución académica leonesa y suponen un refuerzo a su posicionamiento como "referente" en este ámbito.