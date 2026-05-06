Los vecinos de La Lastra y la Asociación Carrusel de Puente Castro demandan al Ayuntamiento de León por la red de calor

Los terrenos donde se instalarán las plantas y las canalizaciones de la red de calor.ramiro

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Asociación de Vecinos de la Lastra y la Asociación Carrusel de Puente Castro presentaron hoy demanda contencioso-administrativa contra el Ayuntamiento de León por la red de calor de la ciudad, después de que el alcalde, José Antonio Diez, anunciara ayer la aprobación durante esta semana de la licencia de obras para llevarla a cabo.

Ambas asociaciones, que consideraron que el proyecto “es totalmente ilegal por motivos urbanísticos y ambientales”, hicieron un llamamiento a los concejales de todos los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de León para que “voten en conciencia” y “se nieguen a dar vía libre a un proyecto que es negativo para la ciudadanía”, al tiempo que les recordaron que “se exponen a las consecuencias de apoyar un proyecto ilegal y que no es apoyado en León”.

Los vecinos de los barrios de La Lastra y Puente Castro criticaron que elcalde de la ciudad “ha ocultado la tramitación” del proyecto “a todos los afectados”, así como a ambas asociaciones, a pesar de haber presentado “hasta cuatro peticiones” para conocer el expediente.

“Hemos solicitado comparecer en el expediente de licencia el 24 de septiembre, 15 de octubre, 7 de noviembre y el 26 de marzo sin obtener respuesta alguna, ocultando el contenido del expediente”, afirmaron ambas asociacioens, al tiempo que se preguntaron “qué tienen que esconder a nivel municipal”.

Las asociaciones aseguraron no entender que José Antonio Diez “siga impulsando proyectos que perjudican a sus propios vecinos y que suponen el desvío de millones de euros que debían ir destinados a la reindustrialización en las cuencas mineras del Bierzo, Laciana y la Montaña Central Leonesa”.

Finalmente, las asociaciones de vecinos de La Lastra y Puente Castro consideraron que el proyecto de la red de calor de León “infringe la normativa ambiental y urbanística” y llamaron a toda la ciudadanía leonesa a rechazarlo “dadas las graves molestias que va a conllevar y las obras innecesarias que supondría con la ejecución en el subsuelo urbano con una red de tuberías que alcanzará, inicialmente, los 30 kilómetros entre ramales principales y secundarios”.