Ya ha entrado en vigor: el nuevo control en la ITV que puede hacer que suspendas sin darte cuenta

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

Muchos conductores, hasta ahora, han asumido que pasar la ITV consiste en revisar los neumáticos, los frenos, las emisiones y poco más. Sin embargo, la evolución de la tecnología en los automóviles ha obligado a la inspección técnica de vehículos a poner el foco en elementos electrónicos y sistemas de ayuda a la conducción; elementos, de hecho, que muchos conductores ni siquiera tienen en cuenta a la hora de recibir un suspenso. Lo más importante de todo es que este tipo de control ya está en marcha en León y en el resto de territorio nacional.

Uno de los grandes cambios tiene que ver con los sistemas ADAS, las ayudas electrónicas a la conducción que incorporan cada vez más coches modernos. Entre estas ayudas podemos encontrar el asistente de mantenimiento de carril, la frenada automática de emergencia, el detector de fatiga o el reconocimiento de señales. Según explican entidades como AECA-ITV y distintos organismos del sector automovilístico, la inspección ahora avanza hacia una revisión más exhaustiva de estos sistemas mediante el puerto OBD del vehículo, el sistema de diagnóstico electrónico.

El detalle que puede hacerte suspender sin darte cuenta

Este tipo de fallos, a diferencia de los ya tradicionales y sabidos por todos los conductores, pueden pasar desapercibidos en el día a día. Un simple testigo encendido en el cuadro de instrumentos relacionado con un sistema ADAS puede ser suficiente para recibir un resultado desfavorable en la ITV.

Algo que, además, suelen hacer muchos conductores, pensando que así evitarán el suspenso, es borrar temporalmente los errores electrónicos antes de pasar la ITV. Sin embargo, no tienen en cuenta que las estaciones pueden detectar determinados reseteos recientes. Si el fallo persiste y no se ha reparado realmente, el coche puede recibir un contundente suspenso.

Este nuevo escenario afecta especialmente a vehículos modernos matriculados en los últimos años, ya que incorporan una gran cantidad de sensores, cámaras y asistentes electrónicos obligatorios por normativa europea. La propia Dirección General de Tráfico lleva tiempo impulsando la implantación de estos sistemas para reducir accidentes.

Los fallos más comunes que están detectando las ITV

¿Cuáles son los problemas más habituales que podemos encontrar y que pueden provocar un suspenso? Entre ellos, destacan errores en las cámaras delanteras, radares descalibrados tras un golpe o un cambio de parabrisas, sensores desconectados o avisos electrónicos permanentes en el cuadro.

Ahora también se pone el foco en el control sobre los sistemas de iluminación LED y xenón. Las ITV disponen de equipos más precisos para comprobar aspectos de los faros como la altura e intensidad, especialmente en vehículos que han montado kits no homologados o modificaciones posteriores.

Las tradicionales comprobaciones sobre neumáticos, emisiones y electrónica general del vehículo ahora son más detalladas. El Manual de Procedimiento de Inspección 7.9, que entró en vigor en 2026, busca precisamente unificar criterios y adaptar las inspecciones a los coches actuales, mucho más tecnológicos que hace unos años.

Cómo evitar un suspenso inesperado antes de pasar la ITV

Para no llevarse un susto durante la inspección, los expertos recomiendan hacer una revisión previa antes de acudir a la misma, especialmente si se han recibido en el coche algún tipo de aviso electrónico. En numerosos casos, un fallo que se presume menor puede esconder un problema más grave, una falta de calibración o un sensor defectuoso.

También conviene comprobar que no haya luces de avería encendidas, revisar el funcionamiento de cámaras y asistentes y asegurarse de que cualquier reparación reciente —como un cambio de luna delantera— haya incluido la recalibración correcta de los sistemas ADAS.

Porque en la ITV de 2026 ya no basta con que el coche ‘parezca’ estar bien. Ahora también importa lo que el vehículo es capaz de contar electrónicamente sobre su estado real.