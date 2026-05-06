Fele nombra a Enrique Suárez Santos nuevo secretario general de la organización

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La Federación Leonesa de Empresarios (Fele) ha acordado en la reunión de su junta directiva el nombramiento de Enrique Suárez Santos como nuevo secretario general. Con esta decisión, la entidad abre una nueva etapa en la Secretaría General, una posición estratégica en el funcionamiento de la organización.

Enrique Suárez Santos es licenciado en Derecho y cuenta con una sólida formación de posgrado, que incluye un Máster Universitario por la Universidad Pontificia Comillas y el Advanced Management Program (AMP) del Instituto de Empresa (IE). En el ámbito jurídico, acumula más de 20 años de ejercicio profesional como abogado.

Asimismo, ha desarrollado experiencia docente como profesor en el Máster de Acceso a la Abogacía de la Universidad de León.

Vinculado a Fele desde 2004, ha desempeñado responsabilidades técnicas y directivas, especialmente en el ámbito de las relaciones laborales, la negociación colectiva y el Diálogo Social. En este contexto, ha participado en las mesas de negociación de los 27 convenios colectivos provinciales, así como en acuerdos de ámbito autonómico y nacional, entre ellos el Acuerdo Extrajudicial de Solución Autónoma de Conflictos de Castilla y León (ASACL) o el II Acuerdo Marco Estatal del Comercio (AEMC).

Durante su trayectoria en Fele y como secretario general adjunto durante los últimos 10 años, Suárez Santos ha renovado la estructura asociativa de la organización contribuyendo al nacimiento de importantes asociaciones de la provincia como LEONi4, vinculada al ámbito industrial y tecnológico; Asele, Asociación de Mujeres Empresarias y Directivas o AJE León, representativa de jóvenes empresarios y startups de la provincia.

Asimismo, ha sido impulsor de la transformación digital de la organización mediante proyectos como la Oficina Acelera Pyme de FELE.

En el ámbito institucional, Enrique Suárez forma parte del Consejo Social de la Universidad de León (ULE); es patrono de la Fundación del Servicio de Relaciones Laborales de Castilla y León y de la Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo en Castilla y León.

Asimismo, forma parte de la Junta Directiva de la Confederación Española de la Industria del Metal (Confemetal) y de la Asamblea General de CEOE y Cepyme, participando activamente en sus Comisiones de Relaciones Laborales y Diálogo Social.

Con este nombramiento, Fele incorpora a la Secretaría General un perfil que combina formación jurídica, experiencia en gestión empresarial, interlocución negociadora con administraciones y agentes sociales, y participación en órganos de gobernanza económica.