Fernández recuerda a Diez las advertencias del PP sobre su nefasta gestión económica y las graves consecuencias León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular de León, David Fernández, ha reaccionado esta mañana a las declaraciones realizadas ayer por el alcalde de la ciudad, José Antonio Diez. Unas declaraciones que, por cierto, no fueron casuales. Fernández afirma que la gestión económica de José Antonio Díez en el Ayuntamiento de León “está siendo la peor desde los tiempos de Francisco Fernández, quien – recordemos - dejó una deuda de más de 400 millones en el Consistorio y de cuyo equipo de gobierno, casualmente, también formaba parte el propio Diez”.

El portavoz recuerda los continuos avisos realizados por el Partido Popular en los últimos años: “Llevamos tiempo advirtiendo que este alcalde, por un lado, ha derrochado dinero sin miramientos y, por otro, ha perdido grandes cuantías exclusivamente por su negligente mala gestión. La última vez que se lo dijimos fue en el Pleno extraordinario celebrado el 20 de marzo, en el que impulsó y aprobó el gasto de más de 9 millones de euros, a pesar de los avisos de la Intervención de que suponía un incumplimiento de la estabilidad presupuestaria, que – insistimos- es una obligación legal”.

En aquel momento, hace sólo 40 días, “ya sabía que estaba aprobando un gasto para el que no tiene ingresos. Lo sabía, se lo dijo la Intervención y se lo dijimos también desde el Partido Popular en el Pleno, pero le dio igual, porque José Antonio Díez ya tiene interiorizado que el Ayuntamiento es su cortijo donde hace y deshace”. Fernández añade: “En aquella ocasión ya le dijimos que esa era una huida hacia adelante para tratar de tapar las grandes deficiencias de su mala gestión en estos siete años: colegios e instalaciones deportivas en mal estado, calles llenas de baches y baldosas rotas, y obras mal ejecutadas. Y además también le dijimos que esa huida tendría poco recorrido porque los órganos tutelantes superiores estaban advirtiendo que se estaba incumpliendo la ley y que habría que recortar gastos por varios millones de euros”. El PP avisa de más causas como la de las basuras.

Por eso, “es de una verdadera vergüenza y de un absoluto cinismo que ayer dijera ante los medios de comunicación, así como sorprendido, que ahora vayan a tener que dejar de hacer algunas obras por la anulación judicial de las tasas de basuras, como si la elaboración y el fracaso de esas tasas hubiera sido cosa del Espíritu Santo o de algún ente desconocido. Como si la causa de todo esto fuera solo la anulación judicial de las tasas de basuras y no una suma de errores y negligencias durante estos años, porque ya adelantamos que hay más causas.

Y como si no hubiera sabido el alcalde todo esto antes de aprobar esos 9 millones de gasto hace mes y medio y un ‘súpercontrato’ de mantenimiento de más de 20 millones apenas unos días antes”. Por último, David Fernández critica duramente la actitud de Diez: “Es imposible ser más cínico, imposible ser más irresponsable y es imposible ser más reticente a la asunción de responsabilidades que el señor Díez. Como si todos los errores y las decisiones que han llevado a este punto no hubieran sido responsabilidad exclusivamente de él y de su gobierno”.