El alcalde de León claudica y recortará 15,3 M€ en obras por el fallo de la tasa de basura

El empecinamiento del alcalde de León, José Antonio Diez, en seguir con la gestión como si no tuviera ningún efecto la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que anuló la tasa de la basura se choca al fin con la realidad de los ingresos. El Ayuntamiento de León no podrá mantener el ritmo de gastos que había planificado para este año y que, incluso, frente a la advertencia de irregularidad del departamento de Intervención, había querido forzar con la aprobación de una modificación presupuestaria sin sustento económico. El agujero de 15,3 millones de euros provocado por la imposibilidad de cobrar los recibos del tratamiento de la basura de los años 2024, 2025 y 2026, a razón de 5,1 millones por ejercicio, obliga al consistorio de la capital leonesa a tener que renunciar a obras, proyectos y servicios por esta misma cantidad.

El reconocimiento de esta «serie de problemas desde el punto de vista económico» hace que «algunos proyectos» haya que «aplazarlos y otros abandonarlos igual momentáneamente», como admitió Diez este martes al ser preguntado por las dos fases pendientes de la plaza Mayor. No se harán por ahora, como reconoció el alcalde, quien incidió en que la recuperación del viejo consistorio, conocido como edificio Mirador, con una factura de 1.246.120 euros, se pasará a 2027, si Europa acepta prorrogar la cofinanciación del 70%, mientras que la reforma de los balcones y soportales, adjudicada esta misma semana a Decolesa por 586.232,19 euros, «igual, dada esta carencia», se pospone o deja «para otro momento».

La obra de los soportales y el consistorio de la plaza Mayor, la pasarela del Bernesga y la planta de pretratamiento de basura se descartan ya

Habrá más renuncias porque, como reconoció el regidor del PSOE, «la anulación de la ordenanza de basura es un duro golpe para los ayuntamientos». «Digo ayuntamientos porque está empezando a pasar en más y en la Diputación», intentó excusarse Diez, a quien el TSJ tumbó en cuatro meses dos ordenanzas de la basura.

La actitud contrasta con el comportamiento todavía mantenido hasta mediados de marzo, cuando aprovechó la ausencia por vacaciones del interventor, Gabriel Menéndez Rubiera, para llevar a un Pleno extraordinario la aprobación de un expediente de modificación de crédito por valor de 9,2 millones para saltarse la advertencia de irregularidad por «aumentar el gasto sin contrapartida desde el punto de vista de los ingresos».

De estos 9,2 millones de euros que Diez porfió hace poco más de un mes en asentar tienen que quitarse parte de los gastos. Frente al criterio del funcionario encargado de la fiscalización de los gastos, el alcalde de León promovió la modificación presupuestaria de 365.246 euros para el mantenimiento de colegios, 1.235.458,4 euros para intervenir en instalaciones deportivas, 2.619.956,54 euros para medio año del nuevo contrato de privatización del mantenimiento de edificios municipales, recién adjudicado en su mayoría a la UTE formada por Geoxa e Imesapi, y 5.150.000 euros para mantenimiento de viario integral y el plan de asfaltado, después de que venciera el plazo de concesión del contrato que, en los últimos 5 años, liquidó más de 17,3 millones de euros.

Los planes de asfaltado y mantenimiento de la ciudad y los edificios se recortarán y otros, como la mediana de Sánez de Miera, en el aire

La necesidad de reducir estos gastos se da justo cuando más calles se anotan en la lista de necesidad de asfaltar. Pero hay además otros que quedan en el aire, de momento, mientras del equipo de gobierno de Diez elige de dónde restar los 15,3 millones de euros. Entre ellos se anotan la renovación de la piscina Salvio Barrioluengo, que apuntaba 220.000 euros, la actuación en la mediana de Sáenz de Miera, a punto de adjudicar por 413.223,14 euros, y la reforma del entorno de las calles Demetrio Monteserín y la Velasquita, con 495.362,49 euros presupuestados.

Fuera quedan ya confirmados dos proyectos. León renunciará a los 1,022 millones de euros de la subvención de la UE para hacer la planta de pretatamiento de residuos del contenedor marrón, dado que el consistorio no va a poner los 612.429,81 euros de fondos propios que le tocaba de la confinaciación. Por seguro se da además la anulación de la nueva pasarela del Bernesga, entre la Condesa y el paseo de Salamanca, cifrada en 1.998.861,44 euros, cuya adjudicación había quedado desierta en la primera licitación de Somacyl. La intervención figuraba dentro de la nómina de condiciones de la UPL para apoyar los presupuestos del año pasado, que son los que están prorrogados de momento porque los leonesistas ni se han sentado siquiera a negociar los de 2026 y el PSOE no tiene los apoyos para sacarlos adelante.