El oeste se cita el día 10 para mostrar el efecto del abandono ferroviario

Publicado por L. Urdiales León Creado: Actualizado:

La cita del 10 de mayo aglutina el hartazgo del oeste español ante su abandono ferroviario, el flanco del poniente del país, como eje desahuciado desde que hace 40 años el Gobierno de Felipe González hizo saltar por los aires la conexión de Astorga a Plasencia, y si ella se pronunció la pendiente en caída libre de la estructura social y económica de los territorios afectados. León va a estar presente en la cita, que tuvo su espoleta en la gota que colmó el vaso de la paciencia de esta periferia de periferia frente a las prebendas que disfrutan otros puntos del país; la supresión del tren entre Salamanca y Barcelona encendió una mecha que añade como dinamita un rosario de reivindicaciones en las que el regreso de la Ruta de la Plata tiene un lugar destacado; en segundo orden de la lista del principio fundacional del manifiesto, como recordaron las decenas de asistentes que acordaron esta convocatoria como punto de inflexión ante la dejadez del Gobierno. Corredor Oeste, plataforma ciudadana que aglutina la contestación de la sociedad civil a la cicatería del Gobierno para devolver el tren a la vía entre Astorga y Cáceres, fue una de las firmas madrugadoras del documento. Recuperación de la Ruta de la Plata; porque tras dos años de espera para la redacción del estudio de viabilidad, el Gobierno no muestra el resultado. León, Zamora, Salamanca y Cáceres apoyan el retorno del tren a la vía que cohesionó este espacio, el punto opuesto a la fluidez inversora que disfruta el pasillo ferroviario del Mediterráneo. A León no le faltan motivos para sumar a la lista de cuestiones pendientes que se exhibirán en Salamanca; soterramiento, integraciones, el vacío de 15 años en la estación de Matallana, la modernización de la vía con Galicia; aunque la notoriedad eleve otra vez la demanda de la Ruta de la Plata, tal y como se expresó a lo largo de los cuatro últimos años desde diferentes movilizaciones que ofrecieron el tono denso que se espera para este domingo en la plaza Mayor de la capital salmantina. Del mismo cuerpo de la reivindicación que expone Salamanca por la pérdida del tren directo con Barcelona comparte León la esencia de otras restas que acumula en los últimos años; los nocturnos, principalmente, que alentaban una conectividad que hoy es pasto de la nostalgia en la estación leonesa. En la ciudad salmantina se recuerda el 21 de enero de 2024 como ejemplo de esta posición.